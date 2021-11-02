Иностранные туристы начали массово отказываться от туров в Россию

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Иностранные туроператоры и путешественники начали массово отказываться или переносить туры в Россию с заездами на ближайшие даты, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По ее словам, причиной этому послужили ограничения, которые ввели в России до 7 ноября включительно.
Ломидзе отметила, что большинство туристов едут в Россию из ОАЭ, Катара, Индии, есть путешественники из Европы. При этом в настоящее время нет официальных и общих регламентов протокола действий для иностранцев в ситуации с QR-кодами.
"Как представляется, пока единственный вариант пребывания иностранных туристов в России после окончания нерабочих дней – постоянное ПЦР-тестирование. Фактически туристы должны будут сдавать ПЦР-тест каждые 72 часа после въезда в Россию – один они сдают перед вылетом в нашу страну", – сказала глава АТОР, добавив, что на это понадобятся дополнительное время и деньги.
Ломидзе подчеркнула, что туроператоры заявляют о необходимости введения определенного порядка действий для иностранных путешественников.
Ранее в министерстве культуры сообщили, что иностранцы смогут посещать российские театры и музеи в период нерабочих дней при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, который должен быть сделан за сутки до посещения театра или музея.
В Москве с 28 октября по 7 ноября включительно театры и музеи работают при заполняемости помещений не более 50%, а также с использованием QR-кодов и защитных масок.
При этом с 8 ноября театры и музеи смогут продолжить свою работу с такими же условиями, но при заполняемости помещений 70%.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: