Иностранные туристы начали массово отказываться от туров в Россию

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Иностранные туроператоры и путешественники начали массово отказываться или переносить туры в Россию с заездами на ближайшие даты, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, причиной этому послужили ограничения, которые ввели в России до 7 ноября включительно.

Ломидзе отметила, что большинство туристов едут в Россию из ОАЭ, Катара, Индии, есть путешественники из Европы. При этом в настоящее время нет официальных и общих регламентов протокола действий для иностранцев в ситуации с QR-кодами.

"Как представляется, пока единственный вариант пребывания иностранных туристов в России после окончания нерабочих дней – постоянное ПЦР-тестирование. Фактически туристы должны будут сдавать ПЦР-тест каждые 72 часа после въезда в Россию – один они сдают перед вылетом в нашу страну", – сказала глава АТОР, добавив, что на это понадобятся дополнительное время и деньги.

Ломидзе подчеркнула, что туроператоры заявляют о необходимости введения определенного порядка действий для иностранных путешественников.

Ранее в министерстве культуры сообщили, что иностранцы смогут посещать российские театры и музеи в период нерабочих дней при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, который должен быть сделан за сутки до посещения театра или музея.

В Москве с 28 октября по 7 ноября включительно театры и музеи работают при заполняемости помещений не более 50%, а также с использованием QR-кодов и защитных масок.

При этом с 8 ноября театры и музеи смогут продолжить свою работу с такими же условиями, но при заполняемости помещений 70%.