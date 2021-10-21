Москвичам разъяснили правила посещения мероприятий, театров и музеев

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве для посещения мероприятий, театров и музеев нужно будет предъявить QR-код. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента информационных технологий.

Получить QR-код могут сделавшие прививки от COVID-19 вторым компонентом вакцины или однокомпонентным препаратом, переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев и имеющие отрицательный результат ПЦР-теста, который был получен в столичных лабораториях, подключенных к ЕМИАС.

С 28 октября по 7 ноября включительно столичные театры и музеи смогут продолжать работу при заполняемости помещений не более 50 процентов, а также с использованием QR-кодов и защитных масок. С 8 ноября театры и музеи смогут продолжить свою работу с такими же условиями, но при 70-процентной заполняемости помещений.

Кроме того, QR-коды и защитные маски будут обязательными при посещении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в столице вводятся нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период приостанавливается работа всех предприятий и организаций на территории города, кроме тех, что обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и тех, которые не могут прекратить деятельность в соответствии с указом президента России.

При этом часть ограничений продолжит действовать и после 8 октября. Так, для пожилых москвичей старше 60 лет и хронически больных граждан приостановят бесплатный проезд в общественном транспорте.

