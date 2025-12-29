Сбой произошел в работе сервисов ВТБ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователи сообщили о неполадках в работе сервисов ВТБ, сообщается на сайте Downdetector, который отслеживает сбои популярных сетевых ресурсов.

По данным портала, за последний час наблюдается 2 792 жалобы. Кроме того, за сутки общее число сообщений о сбоях в работе сервиса достигло 8 058. Больше всего жалоб поступает на работу сервиса (35%), сайта (30%), мобильного приложения (23%) и личного кабинета (8%).

5% от общего числа сообщений приходится на жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, а по 3% – на Москву, Санкт-Петербург и Магаданскую область.

В свою очередь, Национальная система платежных карт (НСПК) подтвердила сбой в работе одного из банков. По данным пресс-службы, возможны кратковременные трудности при обработке операций по банковским картам или отмена таких операций.

"Ситуация не носит массовый характер и никак не влияет на сохранность средств", – цитирует ТАСС.

В НСПК добавили, что на их стороне все системы работают штатно.

Ранее сбои в работе интернета произошли в Санкт-Петербурге. Число жалоб превышало 1 тысячу. По данным СМИ, в основном у жителей Санкт-Петербурга не загружались банковские приложения и с перебоями работал мессенджер Telegram.

