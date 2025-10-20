Глобальный сбой произошел у сервисов Amazon, Snapchat и Zoom

Фото: depositphotos/jannystockphoto

Масштабный сбой произошел на платформе Amazon Web Services (AWS), который привел к проблемам в работе ряда других сервисов, включая Snapchat, Zoom, Roblox, Fortnite, Verizon и Perplexity, сообщает Bloomberg.

В Amazon подтвердили наличие повышенного уровня ошибок и задержек для нескольких сервисов компании в регионе US-EAST-1 (Северная Вирджиния). По данным Downdetector, жалобы на неполадки начали поступать после 10:00 по московскому времени из разных стран.

Помимо вышеуказанных сервисов, сбой затронул голосового ассистента Amazon Alexa, Airtable, Canva, игровые платформы Fortnite и приложение McDonald’s, полностью выведя их из строя.

Ранее массовый сбой наблюдался в работе сервисов видеохостинга YouTube. На него пожаловались более 342 тысяч человек, из которых 55% заявили о проблемах с воспроизведением видео, 33% – в работе приложения, еще 12% – в функционировании сайта.

При этом наибольшее количество жалоб пришлось на США – свыше 268 тысяч. В Великобритании о проблемах сообщили 62 тысячи пользователей, а в Японии – 19 тысяч.