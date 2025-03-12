12 марта, 18:42Технологии
Россияне сообщили о сбоях в работе "Яндекс Музыки"
Фото: depositphotos/NayaAnn
В работе сервиса "Яндекс Музыка" произошли сбои. Об этом сообщают российские пользователи на платформе Downdetector.
Число жалоб на работу "Яндекс Музыки" достигло почти 6,7 тысячи, при этом 66% пользователей сообщило, что сервис не работает. Еще 34% жалоб связаны с неполадками в работе потоковой передачи музыки.
В конце февраля произошел сбой всех сервисов "Яндекса". Как рассказали в компании, у нескольких пользователей возникли временные неполадки, из-за которых люди не могли получить доступ к сервисам. Причиной сбоев стали проблемы на сетях связи, уточнили в пресс-службе организации.
В понедельник, 10 марта, сбой произошел в работе социальной сети X в ряде стран. 46% пользователей пожаловались на неполадки в работе приложения, у 41% отсутствовало соединение с сервером, 13% рассказали о трудностях при входе на сайт.