Россияне сообщили о сбоях в работе "Яндекс Музыки"

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В работе сервиса "Яндекс Музыка" произошли сбои. Об этом сообщают российские пользователи на платформе Downdetector.

Число жалоб на работу "Яндекс Музыки" достигло почти 6,7 тысячи, при этом 66% пользователей сообщило, что сервис не работает. Еще 34% жалоб связаны с неполадками в работе потоковой передачи музыки.

В конце февраля произошел сбой всех сервисов "Яндекса". Как рассказали в компании, у нескольких пользователей возникли временные неполадки, из-за которых люди не могли получить доступ к сервисам. Причиной сбоев стали проблемы на сетях связи, уточнили в пресс-службе организации.

В понедельник, 10 марта, сбой произошел в работе социальной сети X в ряде стран. 46% пользователей пожаловались на неполадки в работе приложения, у 41% отсутствовало соединение с сервером, 13% рассказали о трудностях при входе на сайт.