YouTube заработал у некоторых российских операторов связи

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Видеохостинг YouTube вновь заработал у нескольких операторов связи в России. Об этом сообщили пользователи на портале Downdetector.

О восстановлении работы сайта YouTube сообщили абоненты Ростелекома, МТС и "Билайна". Они рассказали, что видео и превью быстро прогружаются, без каких-либо задержек. В мобильном приложении также не наблюдается никаких перебоев.

Тем не менее многие пользователи по-прежнему сообщают о проблемах в загрузке видео на YouTube.

Ранее россияне пожаловались на неполадки в работе WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). К вечеру 28 февраля количество жалоб достигло 4 тысяч. Больше всего обращений поступило от жителей Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Ставрополья.

Самой распространенной проблемой стали оповещения, которые перестали приходить пользователям. Также у WhatsApp фиксировались сбои в мобильном приложении, на сайте и в личном кабинете.