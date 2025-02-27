Компания Meta извинилась за массовый показ шокирующего контента

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Американская компания Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) извинилась за массовый показ шокирующего контента в соцсети Instagram (принадлежит Meta). Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявление корпорации.

Как указали в Meta, ошибку, из-за которой многие пользователи столкнулись с жестоким и откровенным контентом среди рекомендованных им видеороликов Reels, исправили.

Как утверждают некоторые юзеры, такие видео появились в их ленте даже при включенной функции "контроля безопасности контента". При этом компания допускает показ некоторых видео с подобным содержанием, если они "помогают пользователям осуждать важные проблемы, такие как нарушения прав человека, вооруженные конфликты или акты терроризма, или повышать осведомленность о них". При показе таких роликов могут появляться предупреждающие надписи.

По словам пользователей со всего мира, у них показывались видео с жестокими драками, убийствами людей и животных, а также порнографические материалы. При этом на некоторых таких видеороликах не появлялось предупреждение о шокирующем контенте.