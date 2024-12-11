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Сбой произошел в работе сервисов Meta (деятельность компании запрещена в России и признана экстремистской), в том числе соцсетей Instagram, Facebook и мессенджера WhatsApp (принадлежа Meta, деятельность которой запрещена в РФ и признана экстремистской), следует из данных сайта "Сбой.рф".

По данным портала, число жалоб от россиян на неполадки с мессенджером WhatsApp достигло 2 240. Пользователи также отметили проблемы с доступом в Instagram и Facebook – число сообщений достигло 522 и 43 соответственно.

В это же время пользователи из РФ жалуются на работу мессенджера Viber. За сутки о проблемах с доступом в приложение сообщили 142 раза.

Между тем сбои в работе Viber фиксировались в начале декабря. Наибольшее число жалоб поступало от жителей Забайкальского края, Бурятии и Иркутской области. Позже массовые проблемы с доступом произошли у пользователей мессенджера Telegram. Тогда только в России было зафиксировано почти 4 тысячи сообщений о сбоях.

