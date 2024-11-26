Сбой произошел у нескольких российских интернет-провайдеров

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Россияне сообщают о технических проблемах в работе некоторых интернет-провайдеров. Данные передает портал Downdetector.

Сбои замечены у операторов МТС, "МегаФон", "Ростелеком", "Т2", Yota и "Тинькофф Мобайл". Пользователи жалуются на плохую работу интернета, связи и телевидения.

В ноябре Роскомнадзор сообщал о запланированных испытаниях для проверки стабильности работы Рунета, которые должны были пройти совместно с операторами. Ведомство подчеркивало, что это не отразится на доступе пользователей к глобальной Сети.

Цель учений – проверить, насколько инфраструктура российского сегмента способна обеспечить доступность ключевых зарубежных и отечественных сервисов в случае намеренного внешнего вмешательства.