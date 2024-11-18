Технические работы стали причиной остановки сервисов СДЭК

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Приостановка работы некоторых сервисов СДЭК была связана с проведением технических работ, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу оператора доставки.

По данным компании, сервисы были приостановлены менее чем на 15 минут. Это затронуло незначительное количество клиентов СДЭК. В СДЭК также подчеркнули, что сейчас мобильное приложение и сайт оператора доставки работает стабильно.

Ранее пользователи пожаловались на некорректную работу сайта и приложения службы доставки. По словам некоторых из них, при работе с сервисами СДЭК на экране появлялось предупреждение: "Что-то пошло не так. Повторите запрос позднее".