ТАСС: массовый технический сбой произошел в работе московских офисов Сбера

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Массовый технический сбой произошел в офисах Сбера, расположенных в Москве, пишет ТАСС, со ссылкой на сотрудника кредитной организации.

По его словам, неполадки наблюдаются уже больше часа, из-за чего обслуживание клиентов банка временно приостановлено. В свою очередь, в другом офисе Сбера на северо-западе столицы большинство услуг недоступно по техническим причинам.

В начале ноября неисправность в работе наблюдалась и у крупнейших интернет-провайдеров в России. Так, сбой регистрировался у МТС, "МегаФона", Tele2, МГТС, "Ростелекома" и "Дом.ру". Число жалоб на работу МТС за сутки достигло 956, а у "МегаФона" и Tele2 – 186 и 137 соответственно. На работу МГТС пожаловались 3 658 раз, "Ростелекома" – 450, а "Дом.ру" – 292.

До этого похожий сбой случился в работе мессенджера Telegram. На него жаловались жители России, число сообщений о проблемах с доступом превысило тысячу. Больше всего жалоб поступало от жителей Нижегородской области, Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Дагестана.