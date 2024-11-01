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Массовый сбой произошел у крупнейших интернет-провайдеров в России. Об этом говорят данные сервиса "Сбой.рф".

Проблемы в работе наблюдаются у МТС, "МегаФона", Tele2, МГТС, "Ростелекома" и "Дом.ру". Так, число жалоб на работу МТС за сутки достигло 956, а у "МегаФона" и Tele2 – 186 и 137 соответственно. На работу МГТС пожаловались 3 658 раз, "Ростелекома" – 450, а "Дом.ру" – 292.

Наибольшее число жалоб, согласно сведениям сервиса, отмечается со стороны жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Краснодарского края.

Ранее похожий сбой случился в работе мессенджера Telegram. На него жаловались жители России, число сообщений о проблемах с доступом превысило тысячу. Больше всего писали жители Нижегородской области, Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Дагестана.

