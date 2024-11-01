Депутат Горелкин: за сбои в работе Steam ответственна сама цифровая платформа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За сбои в работе игрового сервиса Steam ответственна сама цифровая платформа. Вмешательства со стороны Роскомнадзора нет, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

"По моей информации, проблемы с доступом к Steam целиком и полностью в зоне ответственности цифровой платформы, никакого вмешательства со стороны российского регулятора нет", – приводит слова Горелкина ТАСС.

Как отметил депутат, ссылаясь на сообщения пользователей, проблему можно решить сменой языковых настроек платформы.

Информация о сбоях в работе Steam на территории России появилась утром 1 ноября. На тот момент об ошибках сообщили свыше 5,3 тысячи пользователей.

Больше всего люди жаловались на сбой сайта (71%), мобильного приложения (14%) и общий сбой (10%), а также на проблемы с загрузкой страницы магазина сайта (2%). Жалобы поступали из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской, Московской и Новосибирской областей.

Роскомнадзор ранее заявлял, что не планирует вводить какие-либо ограничения в отношении Steam в настоящее время. Ведомство фиксировало случаи размещения на сервисе противоправного контента, однако зачастую компания выполняла требования РКН.