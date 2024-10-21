Сервис Twitch не будет заблокирован в России

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Роскомнадзор не планирует блокировку и ограничения доступа к стриминговому сервису Twitch в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С начала года платформа была несколько раз оштрафована. В конце января Таганский суд Москвы оштрафовал Twitch на 3 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент второй раз за месяц. Также в начале августа сервис обязали выплатить 5 миллионов рублей за невыполнение требований Роскомнадзора.

Тем временем 8 октября в РФ был заблокирован мессенджер Discord за нарушение требований российского закона. По данным Роскомнадзора, сервис использовался в террористических и экстремистских целях, для вербовки граждан, продажи наркотических средств и размещения противоправной информации.

Российские власти просили создателей мессенджера удалить нелегальный контент, однако в ответ получили бездействие, из-за которого Discord был заблокирован, объяснили в Госдуме. В начале октября РКН просил сервис удалить 947 материалов, которые содержали детскую порнографию, призывы к экстремизму и прочий противоправный контент.

