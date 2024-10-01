Роскомнадзор потребовал от Discord удалить 947 противоправных материалов

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Роскомнадзор (РКН) обратился к сервису Discord с требованием удалить 947 противоправных материалов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Публикации, о которых идет речь, содержат детскую порнографию, призывы к экстремизму, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, призывы к самоубийству, пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и пронаркотический контент, уточнили в РКН.

Однако, как подчеркнули в ведомстве, ряд соответствующих материалов так и не был удален. Таким образом, за изображения детской порнографии сервис был оштрафован на 6 миллионов рублей.

С марта 2024 года Discord был включен в реестр социальных сетей, что обязало его самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Тем не менее компания не выполняет требования закона.

В связи с этим накануне Discord был оштрафован на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации.

Федеральная служба продолжает следить за платформой, так как сейчас Discord является анонимным сообществом, которое активно используют преступники.

"Discord сегодня по-прежнему распространяет запрещенную информацию, способствующую совершению серьезных уголовных преступлений, отказывается выполнять требования законодательства, обеспечивающие возможность выявления преступников и пресечение их деятельности против граждан России", – добавили в ведомстве.

Кроме того, благоприятные условия для сокрытия преступной деятельности на платформе аналогичны анонимности даркнета, что гарантирует преступникам безнаказанность, подчеркнули в ведомстве.

Злоумышленников также привлекает то, что Discord очень популярен у детей и подростков. Таким образом, преступники вербуют несовершеннолетних в "закладчиков" наркотиков, внушая им нормальность их употребления, считают в РНК.

"В этой Сети не редки и случаи домогательств, склонения несовершеннолетних к сексуальным, в том числе нетрадиционным, отношениям", – резюмировали в службе.

Ранее стало известно, что Discord могут полностью заблокировать в России. СМИ ссылались на реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, по данным которого в адрес Discord с 20 сентября было направлено пять новых решений от ведомства в части его работы в России.

Эти решения могут стать основанием для блокировки ресурса по закону "Об информтехнологиях и защите информации".