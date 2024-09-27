РКН внес 6 новых страниц, связанных с Discord, в реестр запрещенной информации

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Роскомнадзор (РКН) внес 6 новых страниц, связанных с соцсетью Discord, в реестр доменных имен, которые содержат запрещенную на территории России информацию. Соответствующие данные представлены на странице сервиса.

Так, 19 сентября ведомство включило в реестр страницу, связанную с мессенджером, а 20 сентября там появилось еще пять подобных страниц. При этом в реестре не указано, какую информацию содержат указанные сайты.

До этого в сентябре министерство внутренних дел (МВД) также добавляло в реестр две страницы, имеющие отношение к Discord. В общей сложности в настоящий момент в реестр включены 14 таких страниц.

Депутат Госдумы Антон Горелкин, комментируя эти события в беседе с РИА Новости, отметил, что существуют основания для применения жестких мер в отношении платформы Discord, в том числе для блокировки на территории России. Парламентарий напомнил, что сервис был внесен в список на приземление одним из первых. Однако в течение трех лет социальная сеть так и не выполнила ни одной из предписываемых законом обязанностей.

По данным СМИ, Discord могут полностью заблокировать в России. Такое решение может быть принято на основании закона "Об информтехнологиях и защите информации". Журналисты также выяснили, что в отрасли обсуждается риск замедления сервиса. При этом в самом Роскомнадзоре пока официально не прокомментировали данную информацию.

В середине сентября пользователи Discord уже жаловались на массовые перебои в его работе. Многие из них не могли открыть веб- и мобильную версию ресурса без VPN-сервисов.