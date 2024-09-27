"Коммерсант": сервис Discord могут полностью заблокировать в России

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Сервис Discord, популярный для общения в корпоративной культуре IT и среде геймеров, могут полностью заблокировать в России. Об этом сообщает "Коммерсант".

Издание ссылается на реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, по данным которого в адрес Discord с 20 сентября было направлено пять новых решений от ведомства в части его работы в РФ.

Эти решения могут стать основанием для блокировки ресурса по закону "Об информтехнологиях и защите информации". По данным источников, Discord могут заблокировать уже в ближайшие дни.

Собеседник издания в игровой индустрии, в свою очередь, рассказал, что в отрасли обсуждается риск замедления сервиса. В самом Роскомнадзоре пока официально не прокомментировали данную информацию.

В середине сентября пользователи Discord уже жаловались на массовые перебои в его работе. Многие из них не могли открыть веб- и мобильную версию ресурса без VPN-сервисов.

Ранее в Минцифры России подтвердили ограничение компанией Google создание новых аккаунтов для россиян. Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям.

Россиянам порекомендовали создать резервные копии своих данных, перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или на отечественные платформы.