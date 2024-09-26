Google ограничил создание новых аккаунтов для россиян

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подтвердило ограничение компанией Google создание новых аккаунтов для россиян. Об этом пишет РИА Новости.

Операторы связи также зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям. Сейчас СМС-подтверждение в качестве второго фактора авторизации для ранее созданных аккаунтов Google еще работает, однако нет уверенности, что эта возможность сохранится.

В связи с этим Минцифры рекомендует россиянам создать резервные копии своих данных, перейти на использование альтернативных способов двухфакторной аутентификации или на отечественные платформы.

Ранее эксперты выдвинули предположение, что с 12 сентября россиян должны были заблокировать в Google, iCloud, Zoom и всех остальных западных интернет-сервисах. Поводом для этого стала вольная трактовка распоряжения Минфина США о новых запретах для IТ-компаний.

Однако граждане России начали сталкиваться с проблемами подтверждения новых аккаунтов Google с помощью отечественных номеров еще с 9 сентября. Система позволяла выполнить все необходимые действия для создания новой учетной записи: выбрать имя, пол и дату рождения, придумать адрес электронной почты и пароль к ней. Но после загрузки российского мобильного номера форма Google сообщал, что "номер не может быть использован для подтверждения".