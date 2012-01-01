Эксперт Клименко: рядовых россиян не отключат от западных сервисов с 12 сентября

12 сентября вступают в силу санкции США, запрещающие предоставление IT-услуг россиянам. На этом фоне некоторые зарубежные онлайн-сервисы решили завершить свою деятельность в РФ. Москва 24 пообщалась с экспертами и выяснила, чем грозят новые ограничения и кого они коснутся.
Запретить нельзя разрешить
Министерство финансов США объявило о расширении антироссийских санкций в IT-секторе еще в июне 2024 года. Согласно документу, с 12 сентября американские организации обязаны прекратить предоставлять любым лицам на территории РФ следующие виды услуг:
- консультирование в IT-сфере;
- проектирование IT-инфраструктуры;
- поддержка технологий и облачных сервисов, которые используются для управления предприятиями, а также проектирования или производства.
Вместе с тем под ограничения не попадут компании, которые работают в России, но контролируются из США. Это же касается американских фирм, находящихся на стадии ликвидации или продажи в РФ. Кроме того, новые санкции не затронут IT-бизнес, который получил разрешение властей США на предоставление своих услуг в России.
В преддверии 12 сентября многие интернет-сервисы заранее объявили о прекращении работы в России. В их числе конструктор сайтов Wix, приложение для создания заметок и списков Notion и конструктор интерактивных досок Miro.
Кроме того, 9 сентября в РФ перестала работать регистрация в сервисах Google по российскому номеру телефона. Из-за этого появились предположения, что компания тоже решила ограничить доступ к своим функциям. Однако позднее пользователи сообщили, что корпорация смогла решить возникшую проблему.
Возможности и риски
Будущие санкции в IT-секторе, вероятнее всего, не затронут простых россиян. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Слова Клименко подтверждает выпущенная ранее генеральная лицензия Минфина США. В ведомстве разъясняли, что российское гражданское общество и дальше будет получать доступ к информационным технологиям, среди которых мессенджеры, почта, соцсети, браузеры и так далее.
Но даже если американские власти в будущем решат ужесточить политику против пользователей из РФ, в стране уже работают отечественные аналоги западных сервисов. Об этом Москве 24 рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
Кусков подтвердил, что на данный момент санкции США больше затрагивают российские корпорации и органы государственной власти. В отношении частных клиентов западные компании не пойдут на ограничения, так как не захотят наносить урон своей репутации, заключил специалист.
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Анна Лукинова