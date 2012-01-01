Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 08:00

Технологии
Главная / Истории /

Эксперт Клименко: рядовых россиян не отключат от западных сервисов с 12 сентября

Дело техники: перестанут ли западные онлайн-сервисы работать в РФ с 12 сентября

12 сентября вступают в силу санкции США, запрещающие предоставление IT-услуг россиянам. На этом фоне некоторые зарубежные онлайн-сервисы решили завершить свою деятельность в РФ. Москва 24 пообщалась с экспертами и выяснила, чем грозят новые ограничения и кого они коснутся.

Запретить нельзя разрешить

Фото: depositphotos/belchonock

Министерство финансов США объявило о расширении антироссийских санкций в IT-секторе еще в июне 2024 года. Согласно документу, с 12 сентября американские организации обязаны прекратить предоставлять любым лицам на территории РФ следующие виды услуг:

  • консультирование в IT-сфере;
  • проектирование IT-инфраструктуры;
  • поддержка технологий и облачных сервисов, которые используются для управления предприятиями, а также проектирования или производства.

Мы повышаем риски для финансовых учреждений, работающих с российской военной экономикой, и устраняем пути для уклонения от уплаты налогов. А также снижаем способность России извлекать выгоду из доступа к иностранным технологиям, оборудованию, программному обеспечению и IT-услугам.
Джанет Йеллен
министр финансов США

Вместе с тем под ограничения не попадут компании, которые работают в России, но контролируются из США. Это же касается американских фирм, находящихся на стадии ликвидации или продажи в РФ. Кроме того, новые санкции не затронут IT-бизнес, который получил разрешение властей США на предоставление своих услуг в России.

В преддверии 12 сентября многие интернет-сервисы заранее объявили о прекращении работы в России. В их числе конструктор сайтов Wix, приложение для создания заметок и списков Notion и конструктор интерактивных досок Miro.

Кроме того, 9 сентября в РФ перестала работать регистрация в сервисах Google по российскому номеру телефона. Из-за этого появились предположения, что компания тоже решила ограничить доступ к своим функциям. Однако позднее пользователи сообщили, что корпорация смогла решить возникшую проблему.

Возможности и риски

Фото: 123RF/pitinan


Будущие санкции в IT-секторе, вероятнее всего, не затронут простых россиян. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Есть базовая гипотеза, что санкции касаются либо юридических лиц, либо частных – но поименно. Это общемировая практика. Соответственно, формально никто санкции на всех граждан России не накладывает. И когда какие-то компании заявляют, что удалят всех русскоязычных пользователей, это их частная инициатива.
Герман Клименко
председатель совета Фонда развития цифровой экономики

Слова Клименко подтверждает выпущенная ранее генеральная лицензия Минфина США. В ведомстве разъясняли, что российское гражданское общество и дальше будет получать доступ к информационным технологиям, среди которых мессенджеры, почта, соцсети, браузеры и так далее.

Но даже если американские власти в будущем решат ужесточить политику против пользователей из РФ, в стране уже работают отечественные аналоги западных сервисов. Об этом Москве 24 рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

С марта 2022 года мы далеко продвинулись в сегменте программного обеспечения. Альтернативы зарубежным платформам есть уже сейчас – и для частных, и для корпоративных клиентов. У нас работают свои сервисы для видеосвязи и конференций, облачные хранилища и другая продукция.
Денис Кусков
генеральный директор Telecom Daily

Кусков подтвердил, что на данный момент санкции США больше затрагивают российские корпорации и органы государственной власти. В отношении частных клиентов западные компании не пойдут на ограничения, так как не захотят наносить урон своей репутации, заключил специалист.

Читайте также


Анна Лукинова

технологииистории

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика