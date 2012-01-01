Эксперт Клименко: рядовых россиян не отключат от западных сервисов с 12 сентября

12 сентября вступают в силу санкции США, запрещающие предоставление IT-услуг россиянам. На этом фоне некоторые зарубежные онлайн-сервисы решили завершить свою деятельность в РФ. Москва 24 пообщалась с экспертами и выяснила, чем грозят новые ограничения и кого они коснутся.

Запретить нельзя разрешить

Министерство финансов США объявило о расширении антироссийских санкций в IT-секторе еще в июне 2024 года. Согласно документу, с 12 сентября американские организации обязаны прекратить предоставлять любым лицам на территории РФ следующие виды услуг:



консультирование в IT-сфере;

проектирование IT-инфраструктуры;

поддержка технологий и облачных сервисов, которые используются для управления предприятиями, а также проектирования или производства.



Джанет Йеллен министр финансов США Мы повышаем риски для финансовых учреждений, работающих с российской военной экономикой, и устраняем пути для уклонения от уплаты налогов. А также снижаем способность России извлекать выгоду из доступа к иностранным технологиям, оборудованию, программному обеспечению и IT-услугам.

Вместе с тем под ограничения не попадут компании, которые работают в России, но контролируются из США. Это же касается американских фирм, находящихся на стадии ликвидации или продажи в РФ. Кроме того, новые санкции не затронут IT-бизнес, который получил разрешение властей США на предоставление своих услуг в России.

В преддверии 12 сентября многие интернет-сервисы заранее объявили о прекращении работы в России. В их числе конструктор сайтов Wix, приложение для создания заметок и списков Notion и конструктор интерактивных досок Miro.

Кроме того, 9 сентября в РФ перестала работать регистрация в сервисах Google по российскому номеру телефона. Из-за этого появились предположения, что компания тоже решила ограничить доступ к своим функциям. Однако позднее пользователи сообщили, что корпорация смогла решить возникшую проблему.

Возможности и риски



Будущие санкции в IT-секторе, вероятнее всего, не затронут простых россиян. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.





Герман Клименко председатель совета Фонда развития цифровой экономики Есть базовая гипотеза, что санкции касаются либо юридических лиц, либо частных – но поименно. Это общемировая практика. Соответственно, формально никто санкции на всех граждан России не накладывает. И когда какие-то компании заявляют, что удалят всех русскоязычных пользователей, это их частная инициатива.

Слова Клименко подтверждает выпущенная ранее генеральная лицензия Минфина США. В ведомстве разъясняли, что российское гражданское общество и дальше будет получать доступ к информационным технологиям, среди которых мессенджеры, почта, соцсети, браузеры и так далее.

Но даже если американские власти в будущем решат ужесточить политику против пользователей из РФ, в стране уже работают отечественные аналоги западных сервисов. Об этом Москве 24 рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.





Денис Кусков генеральный директор Telecom Daily С марта 2022 года мы далеко продвинулись в сегменте программного обеспечения. Альтернативы зарубежным платформам есть уже сейчас – и для частных, и для корпоративных клиентов. У нас работают свои сервисы для видеосвязи и конференций, облачные хранилища и другая продукция.

Кусков подтвердил, что на данный момент санкции США больше затрагивают российские корпорации и органы государственной власти. В отношении частных клиентов западные компании не пойдут на ограничения, так как не захотят наносить урон своей репутации, заключил специалист.



Анна Лукинова