Конструктор сайтов Wix заблокирует аккаунты россиян с 12 сентября

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Облачный сервис для создания сайтов Wix решил ограничить доступ для россиян с 12 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поддержку платформы.

"В соответствии с новыми правилами мы обязаны ограничить доступ к сервисам Wix для жителей России с 12 сентября 2024 года и заблокировать их аккаунты. С этой даты вы больше не сможете получить доступ к своему аккаунту Wix или любым предоставляемым нами услугам", – уточняется в сообщении.

Речь идет об аккаунтах резидентов РФ. Их сайты снимут с публикации. В связи с таким решением конструктор сайтов посоветовал перенести свой домен к другому регистратору или на другой хостинг.

В июле в ГД анонсировали замедление скорости загрузки YouTube. Google обвинили в том, что фирма не обновляет свое оборудование в российских дата-центрах. После этого у многих пользователей из РФ с ПК перестали загружаться видео.

Позже операторы связи начали самостоятельно ускорять YouTube, так как официального запрета сайта, по их мнению, не было. При этом член думского комитета по информполитике Антон Немкин опроверг вариант принудительной блокировки видеохостинга.

