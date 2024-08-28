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28 августа, 16:00

Технологии

Российские операторы связи решили самостоятельно ускорить YouTube

Российские операторы связи решили самостоятельно ускорить YouTube

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Российские операторы связи пытаются самостоятельно ускорять видеохостинг YouTube для своих пользователей. Компании якобы считают, что официального запрета данного сайта в РФ нет, поэтому они не понесут ответственность за ускорение.

Председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко объяснил, могут ли такие действия провайдеров привести к полной блокировке сервиса. Подробнее о том, как пользователь может ускорить работу сервиса у себя дома, не нарушая закон, – в эфире телеканала Москва 24.

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