Российские операторы связи решили самостоятельно ускорить YouTube

Российские операторы связи пытаются самостоятельно ускорять видеохостинг YouTube для своих пользователей. Компании якобы считают, что официального запрета данного сайта в РФ нет, поэтому они не понесут ответственность за ускорение.

Председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко объяснил, могут ли такие действия провайдеров привести к полной блокировке сервиса. Подробнее о том, как пользователь может ускорить работу сервиса у себя дома, не нарушая закон, – в эфире телеканала Москва 24.