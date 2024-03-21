Продюсер Алексей Учитель рассказал о съемках фильма "Летучий корабль"

В день выхода в прокат игрового фильма "Летучий корабль" его генеральный продюсер Алексей Учитель рассказал, почему решил снять картину по мотивам советского мультфильма 1979 года. По его словам, оригинальный мультфильм был очень популярным и стал хорошей основой для ремейка.

Учитель также отметил, что перед создателями стояла сложная задача – сделать из анимационной картины полноценный фильм. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.