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21 марта, 12:00

Культура

Продюсер Алексей Учитель рассказал о съемках фильма "Летучий корабль"

Продюсер Алексей Учитель рассказал о съемках фильма "Летучий корабль"

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В день выхода в прокат игрового фильма "Летучий корабль" его генеральный продюсер Алексей Учитель рассказал, почему решил снять картину по мотивам советского мультфильма 1979 года. По его словам, оригинальный мультфильм был очень популярным и стал хорошей основой для ремейка.

Учитель также отметил, что перед создателями стояла сложная задача – сделать из анимационной картины полноценный фильм. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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