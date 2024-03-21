Алексей Учитель объяснил, почему был против съемок дочери в "Слове пацана"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Режиссер Алексей Учитель был против съемок дочери, Анны Пересильд, в проекте "Слово пацана. Кровь на асфальте": причиной послужили тяжелые сцены с участием юной актрисы. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Москва 24.

14-летняя Анна Пересильд сыграла в скандальном сериале Жоры Крыжовникова роль школьницы Айгуль. По сценарию, героиня сталкивалась с трагическими событиями, в том числе с изнасилованием.

"Я был против, потому что там есть очень серьезные, жесткие сцены. И мы с мамой (Юлией Пересильд. – Прим. ред.) были действительно особенно против одной сцены. Но мы нашли общее понимание с режиссером", – отметил он.



Алексей Учитель режиссер Но это испытание для нее было не только актерское – чисто человеческое, потому что прожить надо было.

"Мы в какой-то степени боялись, какие будут не то что последствия… Все почему-то считают, что только звездная болезнь может ее поразить, ничего другого. Но когда играет еще человек, не имеющий образования, он все равно исходит от себя. Это все равно только... на естестве каком-то построить и на своем понимании", – добавил режиссер.

Большое интервью с режиссером Алексеем Учителем смотрите 21 марта в 18:30 на телеканале Москва 24.

Ранее Анна поделилась, как ее мама, Юлия Пересильд, отреагировала на сцену с изнасилованием героини Айгуль. Сама юная артистка назвала упомянутый эпизод тяжелым и страшным, после которого остается осадок.