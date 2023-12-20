Российские зрители назвали лучшие кинопроекты 2023 года

Фото: кадр из фильма "Слово пацана. Кровь на асфальте"; режиссер – Жора Крыжовников;/производство – Институт развития интернета, START, Телекомпания НТВ, Тумач Продакшн, Видеосервис Wink

Сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана", драма Клима Шипенко "Вызов" и семейная комедия "Чебурашка" были названы самыми популярными по версии зрителей. Опрос проводился на портале "Кино-театр.ру".

"Среди полнометражных фильмов космическому "Вызову" удалось обойти кассового чемпиона "Чебурашку. Замыкает тройку мелодрама "Непослушная", – отметили в рейтинге.

Уточняется, что рейтинг кинокартин составлялся на основе как новых сезонов, так и на базе уникальных проектов, которые были выпущены в период с 1 января по 1 декабря этого года.

Кроме сериала "Слова пацана", в рейтинг попали также проекты "Жить жизнь", "Невский. Расплата за справедливость", "След", "Фишер", "Содержанки. Новый сезон", "Папины дочки. Новые", "Против всех", "Мосгаз. Последнее дело Черкасова" и "Жизнь по вызову – 2".

"Рейтинг полнометражных фильмов состоит из картин разных жанров, однако заметно большее внимание пользователей нашего сайта не только к сказкам, но и к драмам", – сказано в заявлении.

Ранее режиссер сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" сообщил, что финальная серия выйдет, как планировалось изначально, в четверг, 21 декабря. До этого появилась информация, что финальная серия может выйти позже запланированной даты, потому что ее пересняли.



Советские фильмы покажут на катке в саду имени Баумана