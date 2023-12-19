Финальный эпизод сериала "Слово пацана" выйдет 21 декабря

Фото: кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"; режиссер – Жора Крыжовников; производство – Toomuch Production совместно с "НМГ Студия" при поддержке Института развития интернета

Финальная серия "Слово пацана. Кровь на асфальте" выйдет, как планировалось изначально, в четверг, 21 декабря. Об этом заявил режиссер сериала Жора Крыжовников на своей странице в Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Восьмая серия будет в этот четверг! 21.12.2023", – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что финальная серия "Слово пацана" выйдет позже запланированной даты, потому что ее пересняли. По словам создателей, в процессе выхода картины создатели решили сделать финал "круче, острее и эмоциональнее". Новая дата выхода пока не сообщается.

Кроме того, сценарист популярного сериала Андрей Золотарев заявил, что надеется на выход второго сезона, однако это зависит от режиссера Жоры Крыжовникова.

До этого актер Иван Янковский, который сыграл в сериале Вову Адидаса, прокомментировал утечку серий у себя в Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), написав: "Кто слил, тот чушпан".

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