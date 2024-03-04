Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Режиссеров-постановщиков и творческие коллективы приглашают поучаствовать в конкурсе грантов проекта "Открытая сцена". Сумма гранта на один проект составляет 800 тысяч рублей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

При этом, как уточняют организаторы, в коллективах должны быть участники моложе 35 лет. Победителям выделят средства на постановку спектаклей, работу над музыкальными проектами и программами.

Заявки принимаются до 19 марта. Дополнительная информация о конкурсе доступна по ссылке и по номеру +7 (495) 620-20-00 (добавочный 568–81).

Конкурс "Открытая сцена" проводится с 2012 года. Его главная цель – поддержка творческой молодежи. За все время была подана 891 заявка, 259 из них получили финансирование.

В конкурсе побеждали деятели, которые сейчас являются художественными руководителями театров "Мастерская Петра Фоменко" и "Центр драматургии и режиссуры", а также "Электротеатра Станиславский".

Гранты помогли поставить спектакли "Чапаев и Пустота" и "Человек из Подольска Сережа очень тупой", которые теперь собирают множество зрителей в театре "Мастерская Брусникина". Кроме того, в рамках конкурса был выделен грант на проведение театрального фестиваля "Диалоги".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что более 7,2 миллиона человек посетили театры и концертные залы Москвы в прошлом году. Это рекордное количество за последние четыре года. Самыми популярными стали Московский концертный зал "Зарядье" и Московский международный Дом музыки. Также в столице за последнее десятилетие обновили 70% всех зданий городских учреждений, подчеркнул мэр.



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