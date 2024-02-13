Собянин: рекордные 7,2 млн человек посетили театры и концертные залы Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Свыше 7,2 миллиона человек посетили в 2023 году театры и концертные залы Москвы, за последние четыре года это рекордное количество. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, этому способствовало множество причин:

премьеры и улучшенное качество постановок в театрах – в 2023-м состоялось более 23 тысяч спектаклей, включая около 270 премьерных;

комфортабельность театральных пространств, повышающаяся благодаря ремонту и реставрации: интерьеры обновляются, появляются новое современное оборудование и технологии;

разнообразный репертуар городских концертных залов: каждый год в Москве проходят тысячи концертов, оперных представлений, музыкальных премьер и выступлений современных композиторов.

Собянин добавил, что популярными в прошлом году стали Московский концертный зал "Зарядье" и Московский международный Дом музыки. В общей сложности в столице за последнее десятилетие обновили 70% всех зданий городских учреждений, заключил мэр.

Ранее градоначальник рассказал, что в этом году в Москве состоится свыше пяти тысяч спектаклей и концертов от столичных школ искусств. По его словам, в феврале учреждения представят более 250 спектаклей и концертов солистов и творческих коллективов.

Собянин добавил, что многие мероприятия в этом году будут связаны с именами деятелей культуры и искусства – Михаила Глинки, Александра Гречанинова, Елены Гнесиной, Александра Пушкина, Владимира Одоевского и других.



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