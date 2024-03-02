Сергей Собянин рассказал об уникальном концертном органе зала "Зарядье"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В концертном зале "Зарядье" находится самый большой музыкальный инструмент Москвы и один из крупнейших в Европе – орган. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Уникальный инструмент около двух лет создавался во Франции. Орган спроектирован специально для концертного зала "Зарядье" с учетом его архитектурных и акустических особенностей", – рассказал мэр.

40-тонный орган состоит более чем из пяти тысяч труб, большая часть из которых находится внутри. Зрители могут наблюдать только 135 труб.

Инаугурация инструмента состоялась четыре года назад. С того момента в зале состоялось более 130 концертов. Орган универсален и позволяет исполнять музыку любых эпох и стилей.

Большой популярностью у зрителей пользуются органные экскурсии. В 2023 году их формат расширили. Теперь они доступны не только взрослым, но и детям. Посетить экскурсии также могут профессиональные органисты.

Ранее стало известно, что свыше 7,2 миллиона человек посетили в 2023 году театры и концертные залы Москвы. Число стало рекордным за последние четыре года. Концертный зал "Зарядье" стал одной из популярных площадок.

