Выставка живописи "Облик женщин в столице" пройдет в "Манеже"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/А. Максимов "Александра Соколова из Городца"

Камерная выставка живописи "Облик женщин в столице" пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" с 2 по 14 марта. Ее приурочили к празднованию Международного женского дня. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Гости увидят работы художников XX века, героинями которых стали их современницы. В частности, будет представлено текстильное панно Ольги Куранской, где изображены сотрудницы Трехгорной мануфактуры. Куранская также создавала оформление Центрального дома работников искусств, Международного детского центра "Артек", Дворца Советов.

Кроме того, в экспозицию вошли произведения заслуженного художника РСФСР, советского графика и плакатиста Виктора Корецкого. Его картины посвящены повседневным образам жительниц Москвы.

Также желающие познакомятся с тремя написанными темперой женскими образами Татьяны Дехтеревой, литографией Александра Максимова, серией линогравюр "Спортивные ритмы" Генриха Стопы, уточнили в материале.

Посетить выставку можно 2–7 марта c 13:00 до 21:00, 13 и 14 марта – с 09:00 до 20:00. С 8 по 12 марта она закрыта.

Между тем Московский государственный музей С. А. Есенина вместе с Государственным академическим центральным театром кукол имени С. В. Образцова и Фондом памяти Андрея Денникова 27 февраля откроют выставку "Я не играю... я живу". Экспозицию составили в честь Сергея Есенина в спектакле "Исповедь хулигана".

Также в Дарвиновском музее в Москве открылась выставка "Ре-конструкция". Ее посвятили 100-летию со дня рождения антрополога Галины Лебединской, создавшей свыше 60 скульптурных и более 150 графических реконструкций.

Выставка "Отражение сквозь века" пройдет с 7 марта по 31 мая в Москве