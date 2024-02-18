Выставка "Я не играю... я живу" откроется в Музее Есенина

Фото: esenin-museum.ru

Московский государственный музей С. А. Есенина вместе с Государственным академическим центральным театром кукол имени С. В. Образцова и Фондом памяти Андрея Денникова 27 февраля откроют выставку "Я не играю... я живу". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Экспозицию составили в честь Сергея Есенина в спектакле "Исповедь хулигана".

"Премьера этого спектакля, который шел на протяжении 10 лет, состоялась в 2002 году. Актер Андрей Денников выступил в нем также режиссером-постановщиком, сценаристом, художником-постановщиком, художником по куклам, хореографом, автором литературно-музыкальной композиции и исполнителем 40 ролей", – говорится в сообщении.

Выставка приурочена к 10-летию со дня смерти Денникова. Гости смогут познакомиться с историей создания его уникальных спектаклей. Вместе с тем посетители узнают, что связывает актера и поэта. Выставка будет работать вплоть до 31 марта 2024 года.

Между тем стало известно, что 18 февраля библиотека № 5 имени М.А. Волошина проведет экскурсию "Поварская: пересеченье переулков, связь судеб". Посетителям расскажут о том, в каком ресторане Москвы не выплачивали зарплату официантам, какой дом не понравился бывшим политкаторжанам, где прячется один из львов и многое другое.

Выставка художника Константинова открылась в Третьяковской галерее