Собянин рассказал, какие выставки пройдут в музеях Москвы в 2024 году

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Столичные музеи запланировали множество выставок на 2024 год. Учреждения приглашают москвичей и гостей города познакомиться с уникальными экспонатами. Об этом Сергей Собянин подробнее рассказал в своем личном блоге.

"По количеству музеев и выставочных залов Москва занимает одно из первых мест в мире – в нашем городе их более 450. Последние несколько лет, в том числе благодаря нацпроекту "Культура", многие из них переживают второе рождение", – отметил мэр Москвы.

Музей-заповедник "Коломенское – Измайлово" реализует в текущем году 30 выставочных проектов, одним из которых станет "Кижи. Небесное послание". На выставке, которая начнется 29 февраля, представят иконы северных часовен.

Также на базе музея-заповедника проведут выставку "Райский сад земной и небесный". С экспонатами можно будет ознакомиться с 25 апреля по 18 августа. Здесь будет представлено как религиозное искусство, так и работы художников XIX–ХХ веков.

С 4 июля по 29 сентября будет проходить выставка "Часовая кладовая", на которой посетители смогут увидеть интерактивные экспонаты. Речь идет о механизмах русских часовщиков.

Различные мероприятия пройдут и на базе усадьбы Измайлово. 28 марта откроется экспозиция "Изучать. Творить. Создавать. Строгановская школа керамики ХХ–XXI".

Музей-заповедник "Царицыно" приглашает всех желающих посетить в этом году реэкспозицию в честь 295-летия со дня рождения Екатерины II, выставки "Люди и фонды" и "Зеленые дворцы".

Также выставки пройдут в Московском музее современного искусства, в парке "Зарядье" и в Подземном музее.

Отдельного внимания заслуживают выставочные проекты на ВДНХ. В мае здесь представят интерактивные экспонаты выставки "За гранью фантастики". Посетители смогут больше узнать о научной фантастике.

Выставка "Через миры и века" стартует в павильоне "Рабочий и колхозница" в конце лета. Также жителям и гостям столицы напоминают о возможности посетить масштабную выставку-форум "Россия".

Ранее Собянин рассказал о бесплатных мероприятиях для молодежи в "Дни студенчества". По словам мэра, они пройдут с 24 по 26 января.

Так, в 18:00 24 января на площадке Московского молодежного центра "Планета КВН" пройдет финал конкурса "Мисс и мистер студенчество Москвы". На сцену выйдут 22 участника, которые выступят на гала-концерте и покажут творческие номера. А 25 января в 17:00 для молодых людей будет доступно бесплатное катание на коньках в Парке Горького.



Посвященная спорту программа прошла на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ