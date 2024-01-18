Новая экспозиция открылась на станции "Выставочная" Московского метрополитена

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Экспозиция "Николай и Александра. Любви и грез волшебный мир" открылась на станции "Выставочная" Филевской линии Московского метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Заммэра рассказал, что пассажиры смогут больше узнать об истории России, жизни императрицы Александры Федоровны и ее семьи. На выставке представлены изображения памятников из летней резиденции в Петергофе, связанных с именем императрицы.

Выставка создана Государственным историческим музеем совместно с Государственным музеем-заповедником "Петергоф". Экспозиция будет работать до 5 февраля 2024 года.

Ранее на станции метро "Выставочная" завершила работу выставка к юбилею Совета Федерации. На фотографиях можно было проследить этапы становления верхней палаты парламента – от первых выборов до установки в Сенате флагов новых республик.

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