Выставку работ Андрея Васнецова откроют в Государственном музее Пушкина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Андрей Васнецов

В Государственном музее А. С. Пушкина пройдет выставка "Живопись Андрея Васнецова. Метафизика бытия" с 19 января по 11 февраля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Экспозиция была организована совместно с галереей "ГРОСart". Она приурочена к 100-летию со дня рождения художника.

Среди экспонатов будут представлены живописные и графические произведения Васнецова из частных собраний. Многие из них продемонстрируют впервые. Также отдельный зал будет отведен для работ художника, которые были собраны московским коллекционером Романом Бабичевым.

В художественной среде Андрея Васнецова ценят как одного из ключевых представителей "сурового стиля" в российском искусстве 1960–1970-х годов. Широкой публике же больше известно имя деда художника Виктора Васнецова – автора хрестоматийных музейных картин с героями былин и сказок.

Выставка работ Андрея Васнецова будет работать по адресу Денежный переулок, дом 32/55. Цена стандартного билета составит 200 рублей, льготного – 150 рублей.

В столице с 15 по 21 января проходит московская музейная неделя. В рамках акции жители города смогут бесплатно посещать экспозиции более 30 музеев, галерей и выставочных залов. Каждую третью неделю месяца у музеев определен один день, когда можно свободно посетить все их площадки.

Заммэра столицы Наталья Сергунина сообщала, что музеи, которые находятся на территории ВДНХ, посетили порядка 2,5 миллиона москвичей в прошлом году. Это на 25% больше, чем в 2022 году.

"Сити": топ-3 столичные выставки