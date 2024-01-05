05 января, 18:43Город
Более 20 тыс человек посетили выставку "Куплю гараж" в Музее Москвы
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Свыше 20 тысяч человек посетили совместную выставку Музея транспорта Москвы и Музея Москвы "Куплю гараж" за 2,5 месяца ее работы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
В департаменте отметили, что мероприятие стало одним из самых посещаемых в Музее Москвы. На выставке можно узнать различные факты, например:
- предысторию частных гаражей;
- как советский человек мог купить машину и гараж;
- как создавались гаражно–строительные кооперативы;
- о движении "Самавто";
- когда гаражи начали активно использовать для промыслов и бизнеса и многое другое.
Посетить выставку можно до 10 марта 2024 года. В новогодние каникулы в пространстве экспозиции проходят детские мастер-классы и действует специальный новогодний семейный билет.
Ранее стало известно, что Музей транспорта Москвы с 6 по 8 января организует для юных горожан различные мероприятия. Например, 8 января для детей старше десяти лет проведут интерактивную лекцию "Смотри, Мотор".
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