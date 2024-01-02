Более 1 млн человек посетили фестиваль "Путешествие в Рождество" с момента его работы

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Гости фестиваля "Путешествие в Рождество" могут побывать в разных эпохах Москвы, погрузиться в новогодние традиции и быт, а также посетить спортивные и гастрономические мероприятия. В рамках фестиваля для посетителей подготовили более 4 тысяч мастер-классов и свыше 1,5 тысячи представлений, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

За первые недели фестиваля его площадки посетили 1,37 миллиона человек.

Для гостей работают 29 пунктов сбора подарков акции "Москва помогает". С момента их открытия было собрано 10 022 подарка, 1 255 поздравительных открыток и 30 видеопоздравлений.

На площадках "Путешествия в Рождество" посетителей встречают представители боярских семей, кузнецы, печатники, кружевницы и ткачихи. Также по Москве гуляют Денис Давыдов, Михаил Лермонтов и Наташа Ростова. Всего с открытия мероприятия в исторических образах предстали 52 артиста, с ними сфотографировались 31 350 человек.

Вместе с тем для гостей организовали 33 экскурсии "Удивительные прогулки с дядей Гиляем" на Манежной площади. Их ведущим стал персонаж в образе Владимира Гиляровского, автора книги "Москва и москвичи". В частности, в рамках фестиваля открылась рождественская почта, которая располагается на Манежной площади между объектами современной и ремесленной столицы. За первые недели почта приняла 5 тысяч писем.

Уточняется, что всего в городе с начала открытия фестиваля было проведено 4 082 детских мастер-класса, которые посетили свыше 35 тысяч человек.

С 15 декабря на площадках состоялось 1 167 музыкальных, сказочных и концертных представлений. Наиболее популярными стали детские спектакли "Двое из ларца", "Помощница Деда Мороза", "Снеговик и его команда" и другие.

Кроме того, на площадках "Путешествия в Рождество" заработали 23 катка. Их можно посетить бесплатно.

Помимо этого, интерес у горожан вызвали и спортивные соревнования. С начала работы фестиваля участниками состязаний проекта "Самый сильный" стали 55 тысяч человек.

Ранее заммэра Наталья Сергунина рассказала, что мероприятие "Путешествие в Рождество" стало настоящей новогодней традицией. Москвичи и гости столицы приходят на фестиваль вместе с семьей, пробуют различные блюда, а также приобретают сувениры для близких.

Дискотеки на льду подготовили на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество"