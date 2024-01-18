Москва получила награду "За гостеприимство" за вклад в проведение выставки "Россия"

Фото: пресс-служба ВДНХ

На Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ подвели итоги работы регионов. Москва получила награду в номинации "За гостеприимство" за особый вклад в организацию и проведение выставки, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Для проведения выставки выбрали 67 объектов ВДНХ, общая площадь которых составила более 265 тысяч квадратных метров. Также на территории ВДНХ заработал дополнительный транспорт, который бесплатно курсирует по кольцевой дороге. В рамках совместной работы со столичным Дептрансом на ВДНХ заменили старые остановки на более современные.

Также была организована работа волонтеров. Ежедневно свыше 800 добровольцев оказывают помощь гостям выставки, встречают детские группы и сопровождают их.

В частности, Москва помогла организовать работу пространства "Дом российской кухни", где проводятся кулинарные мастер-классы и дегустации национальных и региональных блюд.

Собственное пространство города располагается в павильоне № 75. Посетители могут узнать о достижениях столицы через тематические треки, которые посвящены различным направлениям. На московской площадке состоялись треки "Объединяя людей, создаем будущее", "Комфортная городская среда", "Предпринимательство и инновации" и "Новый год в Москве".

С 16 по 28 января программу посвятили "Современной образовательной среде". Гости могут поучаствовать в викторинах, квизах, мастер-классах, лекциях и встречах.

Кроме того, для посетителей подготовили интерактивные зоны. Наиболее посещаемыми стали разделы экспозиции с технологиями расширенной реальности и цифрового сервиса Russpass. За ноябрь и декабрь 2023 года в столичном пространстве состоялось более 120 экспертных лекций и встреч со знаменитостями.

Выставка проходит в Москве с 4 ноября 2023 года. В ее мероприятиях задействованы более 1,5 тысячи волонтеров, которые перед открытием прошли специальную подготовку.

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что интерес к международной выставке "Россия" на ВДНХ превысил в несколько раз ожидания организаторов. По его словам, все, что представлено на выставке, является предметом гордости.

В свою очередь, Владимир Путин рассказал, что выставку могут продлить после 12 апреля на летний период. Он назвал форум удачным экспериментом, во время которого удалось продемонстрировать, что было сделано в России за последние десятилетия.

Фермеры со всей страны покажут свою продукцию на выставке-форуме "Россия"