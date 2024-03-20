Власти определили инвестора для реорганизации участка на северо-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Реорганизацией участка в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе Москвы займется фирма "Вива Холдинг", входящая в ГК "ПИК". Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В аукционе на право редевелопмента территории по адресу Полесский проезд, владение 16, приняли участие пять компаний из Москвы, Екатеринбурга и Воронежа", – уточнил он.

Он сказал, что итоговая цена аукциона в ходе торгов выросла в 14 раз и составила более 161 миллиона рублей. По словам Ефимова, инвестору нужно будет возвести коммерческую недвижимость на территории площадью 1,14 гектара. Неподалеку от территории находятся Волоколамское шоссе, остановка МЦД-2 и станция метро "Щукинская".

"Инвестиции в развитие территории составят около 8,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта – около 344 миллионов рублей", – добавил заммэра.

По итогу редевелопмента будет создано более 850 новых рабочих мест, подчеркнул он. Как добавил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, на этой территории планируется построить общественно-деловой комплекс площадью около 35 тысяч квадратных метров. Внутри разместят культурно-досуговые и медицинские организации, а также кафе, банки, магазины и рестораны.

"Девелоперу необходимо построить и передать городу помещения площадью 375 квадратных метров для ГУП "Московский метрополитен", а также обеспечить проход к платформе МДЦ-2 Щукинская", – уточнил он.

О том, что в Покровском-Стрешневе планируют построить общественно-деловой комплекс, стало известно год назад, в марте 2023 года. Тогда предполагалось, что общие инвестиции в проект могут составить 3,7 миллиарда рублей, а бюджетный эффект – около 300 миллионов рублей.

Заявки на торги принимались до 7 марта 2024 года, а сам аукцион состоялся 19 марта. Начальная цена права на реорганизацию участка составляла 11,37 миллиона рублей.

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