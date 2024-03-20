Фото: пресс-служба Депкульта

Больше 600 человек попали во второй тур конкурса грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента культуры.

"Экспертное жюри отметило высокий уровень подготовки ребят, разнообразие и сложность их программ", – добавила заместитель мэра Наталья Сергунина.

По ее словам, всего на конкурс поступило около 2,5 тысячи заявок в 33 номинациях. В рамках его второго этапа с 20 марта по 10 апреля состоятся очные прослушивания воспитанников колледжей и детских школ искусств. При этом хоры выступят в школе искусств № 11, а оркестры – в Московской городской детской музыкальной школе имени Дунаевского.

Кроме того, выставки творческих работ, включая архитектурные, проведут в художественной школе имени Стожарова и школе искусств "СТАРТ". Представители театрального искусства выступят в Московской театральной школе Олега Табакова, а современные, народные и классические танцы оценят в хореографическом училище при Московском государственном академическом театре танца "Гжель".



По словам Сергуниной, направление хореографии будут представлять 106 кандидатов, игру на духовых инструментах покажут 55 человек, в номинации "Фортепиано" выступят 50 участников, а в "Живопись и прикладное искусство" и "Фольклор" – 40 и 23 кандидата соответственно. Также среди соискателей на гранты оказались 20 ансамблей, 14 оркестров и 10 хоровых коллективов.

Третий этап конкурса должен пройти с 20 апреля по 25 мая, а победителей определит жюри экспертов, в числе которого не только деятели культуры, но и профессора вузов, а также мировые звезды. Церемония награждения состоится в июне.

Ранее стало известно, что в текущем году в Москве пройдут свыше 5 тысяч спектаклей и концертов, организованных столичными школами искусств. В частности, только в феврале было подготовлено более 250 мероприятий.

Сергей Собянин до этого уточнял, что в 2023 году театры и концертные залы города посетили свыше 7,2 миллиона человек. По словам мэра города, это число стало рекордным за последние 4 года.

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