"Звезды советского экрана": Ольга Науменко

На одной из обложек майского номера журнала "Советский экран" за 1981 год редакция разместила фотографии самых любимых современных актеров. Расположили их так, чтобы каждое фото можно было аккуратно вырезать и, например, вставить в рамочку. Такие фотографии в то время собирали многие поклонники кино.

С одного из снимков на читателей смотрела Ольга Науменко. Закутанная в цветастый шерстяной платок, она улыбалась зрителю таинственной улыбкой Джоконды. И все сразу же вспоминали ее роль в фильме, без которого уже давно не обходится ни один Новый Год.

Чем поплатилась Ольга Науменко за свою первую роль в большом кино? Как ее напугала партнерша по фильму "Тени исчезают в полдень"? Как меховая шапка стала причиной скандала между Ольгой Науменко и Эльдаром Рязановым? Почему актриса едва не лишилась карьеры из-за роли в фильме "Последняя жертва"? И какую трагедию довелось пережить актрисе?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".