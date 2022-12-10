"Откройте, Давид": Евгений Князев

Давид Виннер провел день с народным артистом России, ректором Театрального института имени Щукина Евгением Князевым. Поговорили об актуальности спектакля "Война и мир", уходе Римаса Туминаса с поста художественного руководителя, самоцензуре и новом поколении актеров. Почему непременно стоит посмотреть новую экранизацию "Мастера и Маргариты" – фильм "Воланд", насколько изменился театр имени Вахтангова после ухода "Великих" и чему Евгений Владимирович в первую очередь учит своих студентов.

Подробнее в программе – "Откройте, Давид".