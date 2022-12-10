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Новости

10 декабря, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Евгений Князев

"Откройте, Давид": Евгений Князев

"Раскрывая тайны звезд": папа за маму

"Интервью": Наталья Мокрицкая – о советском и российском кино

The City: премьера сериала "Тест на беременность – 3"

"Золотая рыбка": Евгений Герасимов

"Актуальный репортаж": зарубежная музыка исчезнет из отечественных фильмов

"Вот это любовь": Александра Пахмутова и Николай Добронравов

"Программа наших передач": "Музыкальный ринг"

"Ночная смена": документальный фильм "Меган и Гарри" и продолжение "Папиных дочек"

В российский прокат вышел детективно-комедийный сериал "Я слежу за тобой"

Давид Виннер провел день с народным артистом России, ректором Театрального института имени Щукина Евгением Князевым. Поговорили об актуальности спектакля "Война и мир", уходе Римаса Туминаса с поста художественного руководителя, самоцензуре и новом поколении актеров. Почему непременно стоит посмотреть новую экранизацию "Мастера и Маргариты" – фильм "Воланд", насколько изменился театр имени Вахтангова после ухода "Великих" и чему Евгений Владимирович в первую очередь учит своих студентов.

Подробнее в программе – "Откройте, Давид".

Программа: Откройте, Давид
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