Фильм "Не хороните меня без Ивана" получил главный приз фестиваля "Зимний"

Фото: кадр из к/ф "Не хороните меня без Ивана", режиссер – Любовь Борисова, производство – студия "Автор", кинокомпания "Сахафильм"

Главный приз первого открытого российского фестиваля авторского кино "Зимний" завоевала картина Любови Борисовой "Не хороните меня без Ивана". Об этом сообщает ТАСС.

Фильм посвящен основоположнику изобразительного искусства Якутии Ивану Попову и его другу, впавшему в летаргический сон. О победе фильма Борисовой объявил председатель жюри фестиваля, режиссер Алексей Герман – младший.

"Это кино, которое могло быть, на мой взгляд, на любом фестивале – в Каннах, Берлине, Венеции. Абсолютно не стыдно. Я вообще не понимаю, как в наше время в одной северной части нашей страны так много искренних, талантливых, замечательных, восхитительных людей", – сказал он на церемонии закрытия смотра в кинотеатре "Художественный".

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