Стала известна дата выхода третьего сезона сериала "Мандалорец"

Фото: YouTube/Star Wars

Третий сезон сериала "Мандалорец" выйдет в прокат 1 марта будущего года, сообщает Deadline.

Сериал относится к вселенной "Звездных войн" и рассказывает о наемнике, которому поручают уничтожить неизвестную цель. Однако вместо этого он спасает объект и сам оказывается под преследованием.

Действие в новых сериях разворачивается после финала другого спин-оффа "Звездных войн" – "Книги Бобы Фетта". Мандалорец отправляется на родную планету, чтобы восстановить свою репутацию.

Уточняется, что сценарную группу возглавил создатель проекта Джон Фавро.

Первый сезон "Мандалорца" вышел в 2019 году, а второй – в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в Якутии команда из пяти человек за несколько месяцев создала макет космического корабля Razor Crest из сериала "Мандалорец". Корабль длиной 14 метров и шириной 10 метров весит больше тонны.

Отмечалось, что команда направила все силы на воссоздание кабины пилота, а также сделала особый акцент на световых элементах. Так, на внешней стороне корабля светятся подфарники, двигатели, а в кабине пилота – панели.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!