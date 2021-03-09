Копию космического корабля из сериала "Мандалорец" построили в Якутии

Фото: instagram.com/just.ayaal
В Якутии команда из пяти человек за несколько месяцев создала макет космического корабля Razor Crest из сериала "Мандалорец", который является частью вселенной "Звездных войн". Об этом сообщает ТАСС.
"Этот косплей было сложнее всего создать, но мы справились... Корабль установили на территории парка "Урдэл" в Якутске, где у корабля будет охрана. Каждый посетитель парка сможет там сфотографироваться. Планируем съемки фанатских видео с мандалорцем в Якутии", – рассказал автор идеи Айаал Федоров.
Он отметил, что корабль длиной 14 метров и шириной 10 метров весит больше тонны. По его словам, команда направила все силы на воссоздание кабины пилота, а также сделала особый акцент на световых элементах. Так, на внешней стороне корабля светятся подфарники, двигатели, а в кабине пилота – панели.
"В начале работ мы использовали только собственные средства. Когда решили более детализированно сделать кабину, у нас просто не хватило на это денег, а бросать все на половине пути тоже не годилось – помогли подписчики нашего Instagram-аккаунта: когда мы бросили клич, они помогли набрать нужную сумму на оснащение. С оплатой ангара, где только и помещается такая конструкция, нам помогли частная компания и якутский ИТ-парк", – добавил Федоров.
В конце декабря прошлого года в интернете появилось семиминутное видео со съемок фильма "Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар". В ролик попали исполнители трех главных ролей в киносаге – Кэрри Фишер, Харрисон Форд и Марк Хэмилл.
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