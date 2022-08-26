"The City": Московский международный кинофестиваль

Московский международный кинофестиваль стартовал. В программе – сотни фильмов из разных стран, и впервые отдельная секция посвящена громким русским премьерам. Кинофестиваль откроет российская премьера – историческая драма "Сердце Пармы".

"Сердце Пармы" – средневековый блокбастер, в основе которого реальное завоевание Пермского княжества и ближайших земель. Во второй половине XV века здесь жили язычники и шаманы. В центре сюжета – романтическая линия между князем Михаилом и колдуньей.

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