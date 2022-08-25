В Москве завершился 11-й международный кинофестиваль "Будем жить"

Международный кинофестиваль "Будем жить" завершился в Москве. В этом году его темой стала столетняя годовщина со дня образования СССР.

В конкурсе приняли участие более 400 работ кинематографистов из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

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