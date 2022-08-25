"The City": Ночь кино

Открытие Ночи кино, которая пройдет в России уже в седьмой раз, состоится в кинотеатре "Художественный". Специальную программу посвятят 95-летию Эльдара Рязанова. В честь этого в кинотеатрах Москвы покажут самые известные фильмы режиссера.

А в программе "Открытые границы" представят ленты из самых разных уголков мира: Таиланда, Монголии, Кубы, Китая и Вьетнама. Еще фильмы покажут в Культурном центре "Салют" – сразу три российских фильма: "Последний богатырь: Посланник тьмы", "Пара из будущего" и "Чемпион мира".

Всего в Ночи кино запланировано более 350 киносеансов. Подробнее – в сюжете проекта The City].