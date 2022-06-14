Режиссер Ганс анонсировал триквел "Сайлент Хилла"

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Режиссер первого фильма "Сайлент Хилл" Кристоф Ганс заявил, что третья часть картины может выйти в 2023 году. Об этом сообщает IGN.

По его словам, сценарий триквела не зависит от прежних частей. Вместе с тем новая картина "соответствует пути развития Сайлент Хилла".

"Это "Сайлент Хилл" для сегодняшней аудитории, но в то же время мы отдаем дань уважения саге. Это отличная франшиза видеоигр и произведение искусства в благородном смысле этого слова", – сказал Ганс.

Ранее студия Warner Bros. опубликовала первый трейлер супергеройского фильма "Черный Адам" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном в главной роли. Фильм позиционируется как расширение истории ленты "Шазам!" по мотивам комиксов DC Comics. В трейлере персонаж Джонсона рассказывает, как переродился в бога после смерти.

