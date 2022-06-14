Депутат Госдумы уверена в возвращении голливудских фильмов в отечественный прокат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Голливудские фильмы вернутся в кинопрокат в России, однако следует сократить количество их показов, считает председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
"Весь вопрос в том, до какой степени мы готовы к их возвращению. Я считаю, что фильмы с извращениями, фильмы с уродскими нравственными посылами не должны на нашем экране появляться, во всяком случае широко выходить и закрывать собой всю поляну", – сообщила она Агентству "Москва".
Депутат назвала недопустимым количество голливудских кинокартин в прокате, которое было ранее. По ее словам, киносети и кинотеатры должны нести ответственность за подобное. "Мы практически не видели своего кинематографа, а у нас финансируется большое количество фильмов, а до экранов доходит только самое крупное из них", – подчеркнула Ямпольская.
Кроме того, у российского зрителя не было возможности ознакомиться с кинематографом Азии, Индии, Латинской Америки и Европы.
При этом депутат уточнила, что отечественный кинематограф сможет заместить голливудский через несколько лет.
В мае Собянин утвердил меры поддержки киноотрасли. Они затронут кинотеатры, а также студии, которые снимают фильмы на территории Москвы. Кинотеатры смогут получить гранты на привлечение зрителей и продвижение отечественных картин в прокате.
9 июня градоначальник сообщил, что власти столицы приняли решение о системной поддержке московских кинотеатров. По словам Собянина, речь идет о компенсации затрат кинотеатров на прокат и рекламу, частичном возмещении расходов на киносъемку на улицах и площадях города. Возрастет размер грантов и за проведение съемок на территории города и создание образа Москвы в киноискусстве.
Российские кинопрокатчики ищут альтернативу западным лентам
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: