Депутат Госдумы уверена в возвращении голливудских фильмов в отечественный прокат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Голливудские фильмы вернутся в кинопрокат в России, однако следует сократить количество их показов, считает председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

"Весь вопрос в том, до какой степени мы готовы к их возвращению. Я считаю, что фильмы с извращениями, фильмы с уродскими нравственными посылами не должны на нашем экране появляться, во всяком случае широко выходить и закрывать собой всю поляну", – сообщила она Агентству "Москва".

Депутат назвала недопустимым количество голливудских кинокартин в прокате, которое было ранее. По ее словам, киносети и кинотеатры должны нести ответственность за подобное. "Мы практически не видели своего кинематографа, а у нас финансируется большое количество фильмов, а до экранов доходит только самое крупное из них", – подчеркнула Ямпольская.

Кроме того, у российского зрителя не было возможности ознакомиться с кинематографом Азии, Индии, Латинской Америки и Европы.

При этом депутат уточнила, что отечественный кинематограф сможет заместить голливудский через несколько лет.

В мае Собянин утвердил меры поддержки киноотрасли. Они затронут кинотеатры, а также студии, которые снимают фильмы на территории Москвы. Кинотеатры смогут получить гранты на привлечение зрителей и продвижение отечественных картин в прокате.

9 июня градоначальник сообщил, что власти столицы приняли решение о системной поддержке московских кинотеатров. По словам Собянина, речь идет о компенсации затрат кинотеатров на прокат и рекламу, частичном возмещении расходов на киносъемку на улицах и площадях города. Возрастет размер грантов и за проведение съемок на территории города и создание образа Москвы в киноискусстве.

