В прокат вышел фильм "Манюня в кино"

В кинотеатрах показывают картину "Манюня в кино". Это полнометражная версия популярного сериала, который вышел в 2021 году.

Ленту сняли по книге Наринэ Абгаряна. "Манюня" вышла больше 10 лет назад и до сих пор остается бестселлером, который оказался вовсе не детской историей о маленькой девочке, а ностальгическим переживанием о целой эпохе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

