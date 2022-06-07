На создателей фильма "Топ Ган: Мэверик" подали в суд

Фото: кадр из фильма "Топ Ган: Мэверик"; режиссер – Джозеф Косински; производство – Paramount Pictures

На занимающуюся созданием и распространением кинолент американскую компанию Paramount Pictures подали в суд родственники журналиста, опубликовавшего в 1983 году материал, на основе которого была создана картина "Лучший стрелок". Об этом сообщает радио КП.

Семья автора обвинила организацию в отказе от повторного приобретения авторских прав. По словам родственников, съемки сиквела "Топ Ган: Мэверик" закончились более чем через год после того, как права на историю вернулись к семье.

В связи с этим наследники выступили с требованием возместить неуказанные убытки, в том числе проценты от прибыли за вышедшую картину. Однако в Paramount Pictures с такими обвинениями не согласились. По мнению представителей киноиндустрии, эти претензии беспочвенны.

Ранее Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга запретил интернет-страницы, на которых опубликован фильм "Зеленый слоник". Как уточнили в пресс-службе, в этой киноленте есть сцены насилия и способы убийства в особо жестокой форме.

Однако исполнитель главной роли в фильме "Зеленый слоник", актер Сергей Пахомов не согласился с таким решением. По его мнению, кинокартина очень важна для детей.